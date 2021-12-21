Праздничными огнями засияли 10 парков в микрорайонах и центре Риги
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В преддверии рождественской недели, с 20 декабря, привычное праздничное оформление в Риге дополнили светящиеся декорации, которые зажглись в 10 рижских парках и на прогулочных маршрутах не только в центре города, но и в микрорайонах — Иманте, Зиепниеккалнсе, Плявниеках, Саркандаугаве и Пардаугаве.

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"Уже с момента государственных праздников в Риге красиво сияют Большая эстрада Межапарка и световые инсталляции в Виестурдарзсе, Спилве, Биерини и Вецмилгрависе; там к тому же регулярно появляются новые световые объекты. К Рождеству мы подготовили новую праздничную иллюминацию: гирляндами лампочек украшены прогулочные тропинки и зоны отдыха в десяти городских парках и скверах. Это создает праздничное настроение, ощущение света, тепла и уюта", — говорит председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Вплоть до конца января гирлянды из лампочек Эдисона и другие светящиеся объекты городской среды можно будет видеть в следующих рижских парках и скверах:

  • Площадь Независимости, Верманский сад и Виестурдарзс в центре Риги;
  • Парк Анниньмуйжас в Иманте;
  • Парк Эбельмуйжас в Зиепниеккалнсе;
  • Березовая роща в Плявниеках;
  • Парк Саркандаугавас
  • Парк Яунатнес, парк Победы и парк Аркадия в Пардаугаве.


Как и в прошлом году на фонарных столбах, на мостах и путепроводах, на ветвях деревьев, над улицами и в других местах по городу — всего более чем по 180-ти адресам — размещено декоративное электрическое освещение и разного рода гирлянды; об этом позаботилось муниципальное агентство Rīgas Gaisma.

Праздничные ели в Риге установлены на Домской и Ратушной площадях, на набережной 11-го ноября, а также возле центров культуры, на других городских площадях, в парках и скверах — всего здесь размещены 22 елки. Также город предоставил 16 елей, которые украшают столичные микрорайоны.

Кроме того, к праздникам создана художественная работа Роберта Руранса Mazie ziemas prieki Rīgā ("Маленькие зимние радости в Риге"), которую можно видеть на городских стендах и афишах. В стилистике этого произведения оформлен также сайт рижского самоуправления svetki.riga.lv, где доступна культурная программа праздника, адреса всех световых объектов, а еще предлагаются идеи маленьких зимних радостей и возможность отправить цифровую праздничную открытку.

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