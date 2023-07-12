"Прибалтика" и коррумпированная, но красивая Рига. Что говорят туристам русскоязычные гиды

Счастливые советские времена и коррумпированная современность — такое впечатление производит Рига после экскурсии с русскоговорящим гидом. Хвалебных песен Путину никто не поет, но гиды не скрывают своей ностальгии по ушедшим временам. Я отправляюсь в самые популярные туристические места, чтобы узнать, что показывают и рассказывают гиды по Старому городу.

В дождливое воскресное утро Старый город почти пуст, но гидов это не беспокоит. Они бодро маршируют мимо церкви Святого Петра и Дома Черноголовых, ища своих следующих клиентов — туристов, которые хотят побольше узнать о нашей истории. Правда, как известно, историю можно интерпретировать по-разному.

Мы направляемся к месту встречи с гидами, которым, несомненно, является площадь Реформации. Удастся ли нам найти гида в дождливое воскресенье? "Экскурсия с гидом?", — предложила нам женщина на русском языке. Дама выглядит колоритно, из тех, кто не оставил советские времена в далеком прошлом, поэтому мы соглашаемся на часовую прогулку.

Наш гид Ольга тут же начинает оправдываться, что в такой дождливый день туристов мало, поэтому группу собрать не удастся, а индивидуальная экскурсия стоит 30 евро в час. Без чека, разумеется.