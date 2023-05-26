Прибрежные скалы, тропы, пещеры и древние священные места – четыре самых красивых природных парка Латвии
Foto: Dienvidkurzemes novada tūrisma centra arhīvs

Латвия богата множеством природных парков — один красивее и уникальнее другого. Каждое из этих мест достойно изучения, но для начала Тургид выбрал по одному живописному природному парку в каждом регионе Латвии. И приглашает вас в гости!

Природный парк Эмбуте в Курземе

В центре Эмбутских холмов находится одна из самых живописных природных территорий Курземе — Эмбутский природный парк, по которому проходит природная тропа Эмбуте. Долина считается древним священным местом. На протяжении веков она была окружена сказками и легендами, которые живут и по сей день.

Название Эмбуте впервые упоминается в исторических источниках в 1235 году, когда при разделении на края Эмбуте было включено в Курляндскую епархию. Рядом с Эмбуте находился старый курляндский деревянный замок, а в 1245 году Орден построил рядом с ним каменный замок, который считается одним из немногих замков горного типа в Латвии. С этим замком связана романтическая история о любви курляндского героя Индулиса и дочери немецкого комтура Арии. Великий латышский поэт Райнис написал по мотивам этой легенды пьесу "Индулис и Ария".

Вход в природный парк Эмбуте украшают мечи и щиты, оставленные куршским вождем Индулисом и его другом Пудикисом. Они, каждый на своей стороне дороги, охраняют путь, ведущий в долину Эмбуте. Мечи до сих пор являются символом как Эмбуте, так и этой местности.

На природной тропе можно увидеть руины бывшей усадьбы и замка эмбутских немецких рыцарей, красивые руины орденского замка, дубы Индулис и Ария, Куршский меч, смотровую башню, плотину и долину Йода, валун Йода, деревянные скульптуры. Все желающие могут напиться вкусной родниковой воды.

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