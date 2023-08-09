Природный парк в Тервете снова откроется для посетителей. Но это будет не быстро
Foto: LETA

Природный парк в Тервете через некоторое время вновь откроется для посетителей, заявил в среду Латвийскому радио руководитель отдела коммуникаций LVM Томас Котович.

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"Это не произойдет в предстоящие выходные. Может быть, пройдет пара недель, пока деревья уберут, но посетители смогут вернуться в парк", - сказал Котович.

Он добавил, что ситуация в природном парке не так плоха, как казалось вначале. "Природный парк в Тервете оправится от этого урагана", - сказал представитель LVM.

Он сообщил, что в парке нужно будет убрать 3000-4000 деревьев, и необходимые документы уже поданы в Государственную службу леса (ГСЛ).

Что касается инфраструктуры парка, то с дорогами в парке все в порядке, они уже очищены от упавших деревьев. Повреждена крыша инфоцентра, деревянный мост, а городки гномов находятся в относительно хорошем состоянии.

В то же время представитель LVM заявил, что наибольший ущерб нанесен тропе Тарзана, и она больше не сможет работать на своем нынешнем месте.

Как сообщалось, ураган в понедельник, 7 августа, причинил сильные разрушения природному парку, повалив деревья, повредив инфраструктуру, в том числе домики гномов, деревянные скульптуры.

Площадь природного парка Тервете составляет более 1200 га, и треть его территории занимает "Мир сказок".

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