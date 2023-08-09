Природный парк в Тервете снова откроется для посетителей. Но это будет не быстро

Природный парк в Тервете через некоторое время вновь откроется для посетителей, заявил в среду Латвийскому радио руководитель отдела коммуникаций LVM Томас Котович.
"Это не произойдет в предстоящие выходные. Может быть, пройдет пара недель, пока деревья уберут, но посетители смогут вернуться в парк", - сказал Котович.
Он добавил, что ситуация в природном парке не так плоха, как казалось вначале. "Природный парк в Тервете оправится от этого урагана", - сказал представитель LVM.
Он сообщил, что в парке нужно будет убрать 3000-4000 деревьев, и необходимые документы уже поданы в Государственную службу леса (ГСЛ).
Что касается инфраструктуры парка, то с дорогами в парке все в порядке, они уже очищены от упавших деревьев. Повреждена крыша инфоцентра, деревянный мост, а городки гномов находятся в относительно хорошем состоянии.
В то же время представитель LVM заявил, что наибольший ущерб нанесен тропе Тарзана, и она больше не сможет работать на своем нынешнем месте.
Как сообщалось, ураган в понедельник, 7 августа, причинил сильные разрушения природному парку, повалив деревья, повредив инфраструктуру, в том числе домики гномов, деревянные скульптуры.
Площадь природного парка Тервете составляет более 1200 га, и треть его территории занимает "Мир сказок".