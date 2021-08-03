Проехать 300 км и получить приз: В Огрском крае всю неделю проходят Дни туризма Exit Rīga

Начиная с понедельника в Огрском крае проходят Дни туризма Exit Rīga. В течение недели у латвийских путешественников будет возможность принять участие в бесплатном приключении по ориентированию на автомобилях, воспользоваться специальными предложениями от туристических компаний и посетить различные мероприятия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Огрском крае будут размещены 45 контрольных пунктов, в некоторых из которых участников ждут дополнительные задания. Для участия в соревнованиях потребуется любой тип транспортного средства, которому разрешено участвовать в дорожном движении, и смартфон, в который необходимо загрузить приложение "Qrenteerings". Планируемая дистанция - до 300 км, и если вам это по силам, то это расстояние можно проехать и на велосипеде. Число участников в команде не ограничено. Правила и регистрация участников ЗДЕСЬ.

У участников автомобильного ориентирования есть возможность совершить неспешную поездку и познакомиться с Огрским краем в течение недели, например, переночевав в одном из гостевых домов или кемпингов. В этот раз скорость "прохождения" значения не имеет, в розыгрыше примут участие все участники, посетившие не менее 35 контрольных пунктов. Призы предоставят Turkalne Muižas klēts, прокат лодок на озере Плаужу, пивоварня "IndieJānis, SIA Rubeņi, SIA Māris un Co, музей А.Пумпурса, Lūšu Drava, пространство для совместного творчества CoLabora и Огрское самоуправление.

В Дни туризма у всех будет возможность принять участие в разнообразных мероприятиях и воспользоваться специальными предложениями, недоступными в другое время. Подробнее на сайте Exit Rīga или на странице мероприятия в Facebook.

Среди запланированных мероприятий:

6 августа с 20.00 в Кейпене состоится III Фестиваль современного искусства, где вы сможете увидеть танцевальные и цирковые выступления, показ модного искусства и принять участие в ночном пленэре. Больше информации здесь.

6 августа в 20.00 на городской площади Огре выступит группа The COCO'NUTS. Больше информации здесь.

7 августа на острове Мейнарда состоятся два эксклюзивных концерта: в 18.00 и 21.00. В концертах примут участие: Иго, Гинта Криевкална, Айварс Херманис, Кристапс Криевкалнс, Эрикс Упениекс. Больше информации здесь.

7 и 8 августа в двенадцатый раз пройдет Чемпионат мира по мотокроссу MXGP на мототреке Zelta Zirga в Кегумсе - самой престижной серии мотокросса в мире, где соревнуются сильнейшие гонщики со всего мира. Подробности здесь.





Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.