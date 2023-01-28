Прогулка выходного дня: "деревня рыбаков" Звейниекциемс и что в ней можно посмотреть

Примерно в часе езды от Риги есть незаслуженно забытое место, про которое часто забывают на фоне его более известного соседа. Речь идет о Звейниекциемсе, который уже более 50 лет является частью Саулкрасты. Но на самом деле здесь тоже есть, где погулять и насладиться морем и окружающей природой. И вот несколько мест, которые можно посетить.

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Каменистый пляж Звейниекциема

Между Скултенским портом и Саулкрастским пляжем находится каменистое Звейниекциемское побережье. Это место для творческих людей, которые могут получить здесь вдохновение летом, послушать тихий шепот сосен осенью, побыть наедине со своими мыслями холодной зимой или обнадеживающей весной. А еще это любимое место фотографов – вот, например, как оно выглядело прошлой зимой.

Foto: Maija Druva

Дом культуры "Звейниекциемс"

В середине ХХ века его спроектировала для нужд колхоза "Звейниекциемс" выдающаяся архитектор Марта Станя (1913–1972), представительница функционализма, которая также проектировала здание театра "Дайлес" в Риге. Фундамент Дома культуры был заложен в 1952 году, но из-за недостатка материалов его строили долго – 5 лет.

На момент открытия 8 ноября 1956 года он был одним из самых современных не только в Рижском районе, но и во всей республике. Центральное помещение Дома культуры занимает большой зрительный зал на 700 посадочных мест.

Марта Станя также спроектировала два многоэтажных жилых дома для учителей, Звейниекциемскую среднюю школу и дачу семьи художников Постажей.

Река Аге и набережная

Река Аге протекает по территории Кримулдского, Лимбажского и Саулкрастского краев. Она вытекает из небольшого озера Аге, течет на запад и впадает в Рижский залив. По реке Аге пролегает один из самых известных маршрутов для SUP-серфинга в Латвии, о котором мы писали ЗДЕСЬ. Рядом с портом Скулте и устьем реки Аге также обустроена набережная, по которой можно прогуляться.

Порт Скулте

Когда президент Карлис Улманис посетил Скулте в 1937 году, он решил, что первый порт Видземе должен быть построен именно здесь. Во время своего визита он искал не только место для порта, но и могучий камень, который нужно поставить на почетное место на пристани в новом порту. Уже осенью того же года началось строительство порта Скулте. Для создания пирсов камни вытаскивали с морского дна. Спустя два года состоялось грандиозное открытие порта, на которое приехали гости даже из Лиепаи.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Порт Скулте можно позиционировать по-разному: как самый крупный из малых портов Латвии или как современный бизнес-центр, гордящийся новой инфраструктурой. Порт подходит и удобен для многих грузоперевозчиков, так как зачастую доставить груз в порт Скулте проще, чем в Ригу.

Северный причал порта Скулте

Северный причал порта Скулте был построен в 1937–1939 годах и до сегодняшнего дня претерпел несколько реконструкций. Пирс сделан из бетона и камней. Это прекрасное место, чтобы насладиться закатом и неспешной прогулкой. Пирс уходит в бухту примерно на полкилометра.