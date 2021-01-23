Прогулки на природе: 12 идей для отдыха на выходных
Foto: Sanita Muceniece

После недели, проведенной дома на "удаленке", очень важно выбраться куда-нибудь на выходных – подышать свежим воздухом, погулять, да и просто побыть на природе.

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Для того, чтобы спланировать себе отличный отдых, можно воспользоваться электронной картой для прогулок в рижских лесах или списком лыжных трасс, расположенных по всей Латвии. Но если вам не хочется особенно активного отдыха, а в планы входит лишь небольшая прогулка и, желательно, неподалеку от Риги, то вот 12 идей, куда можно заглянуть в субботу и воскресенье. Только будьте внимательны и сначала убедитесь, что конкретный объект доступен для всех желающих и на что следует обратить внимание при его посещении.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Природная тропа Царникава Активный отдых Национальный парк Кемери Огре Саласпилс Саулкрасты Сигулда Юрмала
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