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Парк в Кокнесе
Smiltene, Vecais parks, ūdenskritums
Foto: DELFI

Если в ваши планы входит небольшая поездка на выходных в еще незнакомый вам городок в Латвии, то, может быть, стоит выбрать город с красивым ухоженным парком в самом его центре? Тургид выбрал для вас четыре различных варианта.

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Старый парк в Смилтене


Старый парк, который находится в самом центре города, ухожен и благоустроен. В нем есть несколько пешеходных маршрутов, которые соединяются друг с другом, что гарантирует отличный отдых.

Несколько минут точно не хватит, чтобы обойти всю территорию, ведь сегодня здесь много красивых объектов. Водопад, променад озера Тепера, каскад прудов, качающийся мост и многие другие объекты.

Озеро Тепера образовалось, когда перегородили реку Абула. Раньше это озеро называлось Калнэзерс ("горное озеро") и его воды вращали водяное колеса, которое поднимало молот. Кстати, именно из-за большого молота ("āmurs") озеро имело и другое название — Эмурс.

Прогулки по центру города: четыре ухоженных парка для неспешного отдыха
Foto: Evija Ziemiņa

В парке также можно найти различные скульптуры животных, которые расположились по краям дорожек и на деревьях. Также имеются детские игровые площадки, тренажерные залы, волейбольные площадки, теннисные корты и причал для лодок.

  • Фотографии, как выглядит парк, можно посмотреть ЗДЕСЬ.


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Парк в Кокнесе

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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