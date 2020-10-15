Прогулки по центру города: четыре ухоженных парка для неспешного отдыха

Если в ваши планы входит небольшая поездка на выходных в еще незнакомый вам городок в Латвии, то, может быть, стоит выбрать город с красивым ухоженным парком в самом его центре? Тургид выбрал для вас четыре различных варианта.
Старый парк в Смилтене
Старый парк, который находится в самом центре города, ухожен и благоустроен. В нем есть несколько пешеходных маршрутов, которые соединяются друг с другом, что гарантирует отличный отдых.
Несколько минут точно не хватит, чтобы обойти всю территорию, ведь сегодня здесь много красивых объектов. Водопад, променад озера Тепера, каскад прудов, качающийся мост и многие другие объекты.
Озеро Тепера образовалось, когда перегородили реку Абула. Раньше это озеро называлось Калнэзерс ("горное озеро") и его воды вращали водяное колеса, которое поднимало молот. Кстати, именно из-за большого молота ("āmurs") озеро имело и другое название — Эмурс.
В парке также можно найти различные скульптуры животных, которые расположились по краям дорожек и на деревьях. Также имеются детские игровые площадки, тренажерные залы, волейбольные площадки, теннисные корты и причал для лодок.
- Фотографии, как выглядит парк, можно посмотреть ЗДЕСЬ.