Прогулки по городу: В Риге появилось пешеходные маршруты, которые знакомят с рижским югендстилем

Пока Рига раздумывает над тем, какие туристические маршруты по столице Латвии могли бы привлечь наибольшее внимание горожан и гостей города, Рижский музей югендстиля придумал в июне два пешеходных маршрута, которые знакомят всех желающих с историей рижского модерна и его "представителями" в Тихом центре и на улицах Тербатас и Чака.

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Первый маршрут – "Жемчужины рижского модерна" – проходит по Тихому центру и включает в себя 31 дом, построенный в стиле рижского югендстиля. Посольский район или Тихий центр примыкает прямо к Бульварному кольцу, однако, здесь нет столпотворения и суеты большого города. В этих местах немного магазинов, зато здесь живет, радует глаз и вызывает бесконечное восхищение целое созвездие разнообразных архитектурных форм стиля модерн, называемого в Латвии также югендстилем.

Согласованное и подчиненное единой идее капитальное строительство началось здесь в начале XX века. В то время это место было практически незастроенным. Здесь же находится и знаменитая улица Альберта, где игра орнаментальных украшений модерна местами перерастает в настоящий фейерверк.

Дополнительно почитать про встречающиеся на этом маршруте здания можно здесь - на сайте Рижского музея югендстиля. Тут же есть карта и фотографии каждого из встречающихся на пути домов.

Второй маршрут – "Улица Тербатас – улица Александра Чака" – рассказывает про один из наиболее оживленных и противоречивых районов центра Риги. Статные многоэтажные здания высятся рядом с небольшими деревянными домами, построенными еще в начале XIX века. Лишь улица Марияс, которая после пересечения с улицей Авоту становится улицей Александра Чака, стоит в окружении плотно примыкающих друг к другу пяти- и шестиэтажных зданий. Тем не менее, и здесь не найти двух одинаковых построек.

Гармонию единства создает необычно красочная палитра форм стиля модерн. Улица Кришьяна Барона является единственной, по которой все еще ходит рижский трамвай: раньше трамвай можно было встретить и на улицах Бривибас, Марияс, Гертрудес и Авоту. На маршруте можно познакомиться с 27 зданиями, построенными в стиле рижского арт-нуво.

Дополнительно почитать по встречающиеся на этом маршруте здания можно здесь - на сайте Рижского музея югендстиля. Тут же есть карта и фотографии каждого из встречающихся на пути домов.

По состоянию на 2000-е годы в стиле модерн было выполнено около трети зданий рижского центра, что делает Ригу городом с наибольшей концентрацией архитектурного модерна в мире. Большинство зданий в стиле модерн датируются периодом с 1904 по 1914 года.

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