Прогулки по кладбищам и рынкам: Рига создает туристические маршруты для прогулок по городу

В Риге планируется создать несколько туристических и творческих маршрутов, соединяющих различные объекты и создающих возможность для жителей и гостей города принять участие в экологической, культурной, исторической, гастрономической и развлекательной программе, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Одним из потенциальных творческих маршрутов Риги может стать Матисский рынок — квартал улицы Таллина — Большое кладбище.

"В следующем году, вложив относительно небольшие инвестиции, мы планируем создать непрерывный маршрут. Некоторые планы уже реализованы, поэтому мы обозначили самые проблемные места и обсудили возможные решения", — отметила председатель комитета по развитию города Инесе Андерсоне.

Первым был оценен рыночный потенциал Матисского рынка. Вместе с представителями АО Rīgas Centrāltirgus обсуждались возможности использования как широкой площади в центре рынка, так и возможности восстановления исторических павильонов. "Нам нужно понять, почему в других частях города рынок работает, а к этому месту наблюдается потеря интереса как со стороны торговцев, так и со стороны посетителей" — сказала Андерсоне.

В качестве возможных решений для оживления рынка были упомянуты проекты государственно-частного партнерства, организация культурных мероприятий и участие общественных организаций.

Депутаты также оценили творческие возможности улицы Миера, которая может стать связующим звеном и кварталом творческого маршрута и где уже есть кафе, магазины и креативные места. По мнению главы комитета, через два года пространство LMA Maker на улице Алояс и Табачная фабрика Академии культуры соберут здесь много творческих людей.

Улица Миера должна стать местом объединения творческих людей, но в настоящее время на ней нет асфальтированных дорог, велосипедной инфраструктуры, необходимы улучшения на перекрестках с улицами Таллинас, Алояс и Бриана, а также благоустройство городской среды во всем квартале, отмечает Андерсоне.

В конце маршрута представители районной ассоциации и активисты Большого кладбища подчеркнули, что Большое кладбище является уникальным объектом культурного наследия в странах Балтии, в то же время это зона отдыха и "парк тишины".

Этот объект очень интересен туристам, Большое кладбище подпитывает индустрию гидов, а летом туристические группы следуют друг за другом. В настоящее время кладбище стало излюбленным местом кинематографистов. На интернет-ресурсах разных стран часто показывают отснятые объекты, но упоминается плачевное состояние могил, рассказали представители думы.

Впрочем, Рига - не единственный город в Латвии, который задумывается о создании конкретных туристических маршрутов. Так, например, в Юрмкле уже больше года действуют пять пешеходных маршрутов разной длины по Дубулты, Булдури, Лиелупе и другим частям Юрмалы. Все маршруты разной длины и с разными местами. Для тех, кто любит гулять на природе, больше подойдет маршрут по Буллюциемсу, который охватывает природный парк Рагакапа и устье Лиелупе, а те, кто интересуются историей, с удовольствием пройдут по Дубулты или Лиелупе.