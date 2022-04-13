Прогулки по Латвии: Проект "Моя карта" предлагает 80 разнообразных маршрутов по стране

В преддверии весенне-летнего сезона новый латвийский туристический проект "Моя карта" расширил спектр предлагаемых маршрутов, и теперь каждый путешественник может выбрать из 80 маршрутов и 1000 достопримечательностей наиболее интересные и привлекательные для себя. Точные указания, пояснительные описания, изображения, предупреждения и другая полезная информация включены в каждую достопримечательность.

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Помимо непосредственно маршрута, любителям путешествовать получат всю необходимую информацию – от описания мест до конкретных координат и парковок. На данный момент на сайте manakarte.lv зарегистрировано уже свыше 14 000 путешественников, каждый из которых может найти маршрут по своему вкусу.

Идея проекта возникла несколько лет назад, когда Лига, Томс и Эдгарс решили показать другим то, что сами видели в Латвии. Участие в бесчисленных приключенческих играх, а также организация поездок по стране в самые дальние ее уголки поразили друзей большим количеством разнообразных достопримечательностей. "Люди вообще не знают о многих красивых и необычных местах в Латвии, что только подтверждается тем, что рядом с ними редко можно встретить путешественников", - говорит один из создателей проекта Эдгарс Пельня.

Foto: "Mana Karte" arhīvs

Изначально все предлагаемые маршруты закрыты. Новые пользователи могут выбрать два из них и получить доступ к ко всей доступной информации по маршруту, включая координаты основных достопримечательностей, советы по тому, где перекусить и возможность самим проложить удобный для вас путь, поскольку не все упомянутые на маршруте места обязательны для посещения. Встречающиеся на маршруте достопримечательности, можно отметить на сайте как посещенные. Если таким образом будут отмечены 1/3 мест на маршруте, то его можно указать, как пройденный, и у пользователя появится возможность открыть еще один маршрут.

Foto: "Mana Karte" arhīvs

Новые пользователи могут бесплатно изучить два маршрута по своему выбору, чтобы узнать, как работает система и каково качество предлагаемого контента. Плата за открытие следующих маршрутов составляет 4,99 евро в месяц.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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