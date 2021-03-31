Прогулки по Латвии: Создана новая карта маршрутов по стране. Их уже свыше 40
Foto: Publicitātes foto

Чтобы сделать отдых на природе более интересным, трое друзей и опытных путешественников – Лига, Томс и Эдгарс – создали совместный проект "Моя карта", который дает возможность выбрать один из более чем 40 подготовленных маршрутов по всей Латвии и отправиться в путь.

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Помимо непосредственно маршрута, любителям путешествовать получат всю необходимую информацию – от описания мест до конкретных координат и парковок.

Идея проекта возникла несколько лет назад, когда Лига, Томс и Эдгарс решили показать другим то, что сами видели в Латвии. Участие в бесчисленных приключенческих играх, а также организация поездок по стране в самые дальние ее уголки поразили друзей большим количеством разнообразных достопримечательностей. "Люди вообще не знают о многих красивых и необычных местах в Латвии, что только подтверждается тем, что рядом с ними редко можно встретить путешественников", - говорит один из создателей проекта Эдгарс Пельня.

Сайт manakarte.lv содержит маршруты по всей стране. На данный момент создатели проекта разработали и предлагают более 40 маршрутов и 500 достопримечательностей.

Прогулки по Латвии: Создана новая карта маршрутов по стране. Их уже свыше 40
Foto: Publicitātes foto

Изначально все предлагаемые маршруты закрыты. Новые пользователи могут выбрать два из них и получить доступ к ко всей доступной информации по маршруту, включая координаты основных достопримечательностей, советы по тому, где перекусить и возможность самим проложить удобный для вас путь, поскольку не все упомянутые на маршруте места обязательны для посещения. Встречающиеся на маршруте достопримечательности, можно отметить на сайте как посещенные. Если таким образом будут отмечены 1/3 мест на маршруте, то его можно указать, как пройденный, и у пользователя появится возможность открыть еще один маршрут.

С помощью такой системы команда Mana karte хочет вызвать больше интереса у пользователей, показывая сначала лишь небольшую часть предлагаемого контента и открывая постепенно все остальное. Новые пользователи могут бесплатно изучить два маршрута по своему выбору, чтобы узнать, как работает система и каково качество предлагаемого контента. Плата за открытие следующих маршрутов составляет 3,20 евро в месяц.

В настоящее время на платформе зарегистрировано около 1500 пользователей, небольшая часть из которых уже переходит на второй или третий маршрут, сообщают представители сайта. Весной команда планирует опубликовать еще как минимум 10 новых маршрутов.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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