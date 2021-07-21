Прогулки по Риге: появился новый путеводитель по Агенскалнсу

В последние годы очень популярными стали пешеходные маршруты в разных городах Латвии. В свое время Тургид рассказывал о маршрутах, которые придумал ТИЦ Юрмалы; о маршруте в Вентспилсе, а совсем недавно мы рассказывали о двух рижских маршрутах, которые придумал Рижский музей югендстиля. И вот теперь еще один интересный маршрут появился в Агенскалнсе.

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Маршрут "Āgenskalna vietzīmes 2021" создало общество Āgenskalna apkaimes biedrība, и с его помощью можно не только познакомиться с районом и его достопримечательностями, но и выяснить, где в Агенскалнсе расположены детские площадки, прокат велосипедов и проходят разнообразные культурные и развлекательные мероприятия. О некоторых местах района также рассказывает аудиогид.

Недавно созданный путеводитель можно бесплатно получить в Центре жителей микрорайона (улица Э. Сминя, 46), на Агенскалнском рынке, в Рижском туристическом информационном центре, Латвийской национальной библиотеке, в Калнциемском квартале, в Центре искусств NOASS, Ботаническом саду ЛУ, а также в других общественных местах.

Создание путеводителя софинансировалось в рамках программы социальной интеграции Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.