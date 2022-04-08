Зима все никак не желает сдавать свои позиции – хотя на дворе уже апрель – но и мы тоже не отчаиваемся! И даже если прямо сейчас поехать куда-то погулять выглядит как явный выход из зоны комфорта, то строить планы на будущее не мешает никто. Тургид решил собрать вместе все новые места и мероприятия, на которых можно побывать в ближайшие четыре месяца в Видземе, Земгале, Курземе и Латгалии. Выбирайте и поехали!

Видземе

Подойдя к отреставрированной Южной башне Алуксненского средневекового замка, посетители смогут насладиться специально созданной светозвуковой историей – музыкальным рассказом "Восьмой брат Мариенбурга". Это специально разработанное музыкальное представление, было создано композиторами Мартиньшем Браунсом и Сигвардсом Клявой, драматургом Лаурисом Гундарсом, хором Латвийского радио и многими другими.

Что искать, если вы приехали в Алуксне? Отправляйтесь в захватывающее приключение на велосипеде по земле Банитиса! Земля Банитиса – это место, где можно найти единственный регулярно курсирующий узкоколейный поезд в Балтии – Банитис. Но исследовать этот край можно и на велосипеде – многие вело-маршруты прилегают к остановкам поезда. Необычными являются Зелёные железные дороги – по бывшим железнодорожным линиям можно добраться до Эстонии. На ежегодных соревнованиях "Кубок Банитиса или Обгони локомотив!" у каждого есть возможность узнать может ли велосипедист быть быстрее, чем паровой локомотив "Фердинанд".

Главной новинкой туристического сезона в этом году в Мадонском крае стал отреставрированный замок в Цесвайне, открывшийся для посетителей с 12 февраля. В замке была установлена система пожарной и охранной сигнализации, в части помещений замка установлена система центрального отопления, а также канализация и канализация. На втором этаже Цесвайнского замка теперь расположен вестибюль с оборудованным конференц-залом и комнатой для служащих замка. Установлена новая деревянная лестница из вестибюля на чердак, которую сделали по старинным фотографиям замка. Свой исторический облик обрела и одна из открытых террас замка, которая в настоящее время украшена деревянными колоннами, резьбой по дереву и медной крышей. Готово еще не все, но уже видно, что Цесвайнский замок активно восстанавливается.

В Гулбене туристов порадует нечто новое и невиданное – мастерская Dilles Fashion. Там вы сможете познакомиться с настоящими произведениями искусства из ткани, созданными в исторической и современной технике. Каждая работа уникальна и сделана с использованием местных растений, собранных в Латвии. Хозяйка мастерской и художник Ирина Абакока научит желающих ценить и самим создавать уникальные текстильные произведения искусства.