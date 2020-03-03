PTAC: Если клиент турфирмы отказывается лететь из-за коронавируса, то ему не обязаны возвращать аванс

Если туроператор отменяет запланированное путешествие, у клиента есть право получить обратно все произведенные авансом взносы — в том числе и за полет, и за гостиницу, проинформировали в Центре защиты прав потребителей (PTAC). В свою очередь, если сам путешественник отказывается ехать в поездку или сам расторгает заключенный договор, объясняя это опасениями по поводу коронавируса, то турфирма не обязана возвращать заплаченный ей аванс.

У клиента турфирмы есть законное право отказаться от путешествия лишь в том случае, если в пункте прибытия или окрестностях "образовались неустранимые и чрезвычайные условия, которые существенно влияют на предоставление комплексных туристических услуг или перевозку пассажиров до конечной точки назначения", отметили в PTAC. В частности, это может касаться объявленной чрезвычайной ситуации или карантина.

В свою очередь, президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца заявила агентству LETA, что вспышка коронавируса — это форсмажорная ситуация, поэтому туристические агенты и операторы не обязаны выплачивать компенсации.