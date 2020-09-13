Путешествие во времени: 13 знаменитых мест Латвии тогда и сейчас
Foto: Kocēnu novada domes arhīvs

Вернуться на мгновение в прошлое и ощутить величие того времени – именно это позволяют сделать старинные фотографии и рассказы из истории разных мест.

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Тургид решил, что настало время вспомнить о том, как выглядели разнообразные места в Латвии 100 с лишним лет назад и как они выглядят сейчас. Среди этих мест несколько городов, разнообразные поместья и замки, Стабурагс, а также Рижский роддом и рынок...

Разумеется, некоторые места – такими, как они были ранее – мы уже больше никогда не увидим. Зато другие сумели восстановить и они, мы надеемся, будут радовать и наших потомков. Вот 13 разных мест:

Исторические ФОТО. Как выглядела Мадона в начале XX века 

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ФОТО. Тогда и сейчас: как изменилось Гулбене за 100 лет 

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ФОТО. Панорама Вентспилса 135 лет назад и сейчас 

ФОТО. Путешествие во времени: Червонка – сказочный замок из Латгалии 

 327

ФОТО. Путешествие во времени. Каким был Рижский роддом в советские годы 

 235

Путешествие во времени: пестрая история Бириньского замка и его легенды (ФОТО) 

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ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: как строили Рижский центральный рынок 

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Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм "Весенние заморозки" (ФОТО) 

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Путешествие во времени: Даугавгривская крепость, которая когда-то была последним шведским опорным пунктом в Риге 

ФОТО. Путешествие во времени: Как в Лиепупе поместье телохранителя шведского короля восстановили 

ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии 

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Путешествие во времени: Как 60 лет назад в Риге открывали Каменный мост (ФОТО, ВИДЕО) 

 (11)

Путешествие во времени: Как центр Риги выглядел летом 1937-го (ВИДЕО) 

 (9)
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Delfi Turgid

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