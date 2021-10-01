Путешествие во времени: 14 знаменитых мест Латвии тогда и сейчас

Вернуться на мгновение в прошлое и ощутить величие того времени – именно это позволяют сделать старинные фотографии и рассказы из истории разных мест.

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Тургид решил, что настало время вспомнить о том, как выглядели разнообразные места в Латвии 100 с лишним лет назад и как они выглядят сейчас. Среди этих мест несколько городов, разнообразные поместья и замки, Стабурагс, а также Рижский роддом и рынок...

Разумеется, некоторые места – такими, как они были ранее – мы уже больше никогда не увидим. Зато другие сумели восстановить и они, мы надеемся, будут радовать и наших потомков. Вот 14 разных мест: