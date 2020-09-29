Несмотря на то, что сидр варили еще в глубокой древности, за последнее десятилетие спрос на него в мире резко вырос. И в Латвии — тоже. Культура потребления сидра в нашей стране начала развиваться около 20–25 лет назад, когда после распада Советского Союза первые сидровары, зачастую следуя примеру традиционных стран сидроварения, нашли интересную перспективу применения местных яблок.

Этой осенью Латвийская ассоциация сельского туризма Lauku ceļotājs вместе с местными сидроварами — владельцами Абавской семейной винодельни, сидроварен Abuls, Mr. Plūme, Tālavas Sidrs, Наукшенской винодельни и сидроварни Туркланской усадьбы, объединили силы в совместном проекте, цель которого — создать и популяризовать сидр как новый туристический продукт национальной идентичности.

Винодельня Abavas

Семейная винодельня Abavas принадлежит Лиене и Мартиньшу Баркансам. Идея о ее создании родилась у них во время свадебного путешествия, когда пара побывала на старейших винодельнях Европы. Постепенно они открыли собственную винодельню, рядом с которой находится самый северный виноградник мира.

Однако здесь производят не только вино, но и сидр — в Арлавцемсе, недалеко от Тукумса. "Используя для яблок методы, предназначенные для виноградного вина, мы создали вид сидра или, можно сказать, подход, из-за чего нам говорят — этот ваш сидр на вкус очень похож на вино. В какой-то мере так и есть", — объясняет Мартиньш Барканс.

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