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Остров для двоих на Балтэзерс
Пять гостевых домиков неподалеку от Риги, в которых можно отлично провести выходные
Foto: Publicitātes foto

Половина лета уже позади и самое время задуматься о том, где вы проведете пару-тройку осенних выходных – ведь, как минимум, сентябрь и половину октября в Латвии обычно стоит вполне себе теплая погода. И, чтобы далеко не ходить, мы решили вспомнить, какие места для отдыха расположены рядом с Ригой – и ехать далеко не придется, и отправиться на отдых можно уже в пятницу вечером.

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Дома на воде под Ригой

Всего в нескольких километрах от Риги, в Марупском районе, находится комплекс отдыха Viesites. Его уникальность заключается в том, что гостевые домики здесь расположены здесь прямо над водой.

Идея создания такого места возникла в 2008 году. Интересным это место делают коттеджи – они возведены над прудом, богатым рыбой, и популярны у рыболовов. В каждом коттедже есть терраса, с которой можно любоваться фантастическим пейзажем.

На четырех гектарах комплекса расположились четыре коттеджа на воде, беседка, место для пикника, мостики для рыбалки, место для палаток и кемпинга, баня с каминным залом, детская площадка и контактный зоопарк с домашними животными.

  • Подробнее про комплекс отдыха можно прочитать здесь.

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Остров для двоих на Балтэзерс

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Марупе Гостевой дом Гостиница Отель Рига Саулкрасты
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