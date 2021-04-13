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Землянки у моря
Пять гостевых домиков у моря, в которых можно отлично провести выходные
Foto: Mārtiņš Sīlis

Мечтаете о летнем отдыхе у моря? Очень понятное желание! Именно поэтому Тургид предлагает на выбор пять замечательных коттеджей у моря, которые заставят вас задуматься о сказочном отдыхе уже сейчас и вовремя забронировать желанное жилье.

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Уютные дома отдыха в Бернати в 250 метрах от берега моря


В Бернати, в Ницском крае, есть два уютных дома отдыха, которые уже третий год подряд принимают гостей. У этого места есть несколько особенностей, но самая приятная из них – постройки расположены всего в 250 метрах от моря.

Sīpoli MARE, которым владеют Янис Лаурис и Каспар Вецвагарс, находится в 231 километре от Риги. Оба коттеджа – "Сосна" и "Яблоко" – строились одновременно. Их возвели на участке земли в семь гектаров, принадлежащем родителями Каспара – и это стало началом исполнения детской мечты владельцев Sīpoli MARE.

Площадь каждого из коттеджей – 36 кв.м. плюс терраса. Однако, как подчеркивают сами владельцы, коттеджи – это лишь отправная точка. Основное здесь – место и природа вокруг.

  • Дополнительно почитать и посмотреть, как выглядит гостевой домик можно ЗДЕСЬ.



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Землянки у моря

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Delfi Turgid

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