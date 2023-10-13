Пять идей, как с удовольствием провести осенние выходные в Даугавпилсе

Осень обладает особым очарованием, особенно тогда, когда в выходные дни светит солнышко и можно наблюдать за осенним листопадом. Если желаете посмотреть на яркое время года, когда природа проявляет себя во всей красе, но не можете определиться, что посетить и куда поехать, вот несколько идей, которые предлагает Даугавпилсский туристический информационный центр.
Насладитесь осенними прогулками
Даугавпилсская крепость станет хорошим местом отдыха для тех, кто хочет прогуляться и провести выходные на свежем воздухе. Во время прогулки по Даугавпилсской крепости, которая является культурно-историческим памятником архитектуры национального значения, можно осмотреть крупнокалиберные исторические орудия, арт объекты, исторические ворота, а также место, где когда-то находился иезуитский костёл и здание коллегии. Также во время прогулки сможете подняться на защитный вал крепости и увидеть здание инженерного арсенала, предмостное укрепление, которое находится на левом берегу Даугавы, ближе рассмотреть укрепления крепости.
Гуляя по территории крепости, обязательно посетите Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости и получите информацию о крепости, а также осмотрите экспозицию посвящённую Даугавпилсской крепости. К тому же, в окрестностях Даугавпилсской крепости можно прогуляться по променаду, который выстроен вдоль Даугавы. Общая протяженность променада — почти километр.
В этом году наблюдать за красотой золотой осени отправляйтесь на променад Большого Стропского озера, которое является крупнейшим озером в Даугавпилсе и это единственным водоём в Латгалии, которому каждый год присуждается "Голубой флаг". Променад Стропского озера – это отличное место для неспешных прогулок, к тому же, он освещается в темное время суток. Отправьтесь на прогулку и по променаду улицы Бругю для того, чтобы получить вдохновение и насладиться спокойствием осенней природы. Променад находится на правом берегу Даугавы. На стенах променада улицы Бругю созданы рисунки с историческими мотивами микрорайона Гаёк.
Осенью обязательно стоит прогуляться по улице Ригас, которая является самой оживленной артерией города и протягивается от железнодорожного вокзала до Даугавы – до самого начала улицы Ригас, где под дамбой устроена арка с подходом к реке в месте бывшей пристани. Во время неспешной прогулки можно полюбоваться великолепными фасадами зданий.
Особенно красив в это время года парк Дубровина. В парке можно осмотреть памятник, который установлен бывшему мэру города и создателю парка Павлу Дубровину (1839-1890). На прогулку можно отправиться в Центральный парк, где находится Аллея скамеек и Дерево любви. Сквер Андрея Пумпура, в свою очередь, был создан во второй половине 19-го века и находится напротив Дома единства. В сквере установлен бюст поэта Андрея Пумпура, созданный в 1966 году. Любимым местом встречи для жителей города является расположенный в центре сквера фонтан "Девочка с лилией".
Парк отдыха на Эспланаде – это первый в Балтии велопарк расположенный в городской среде. Парк отдыха включает в себя различные зоны, где можно весело и с пользой проводить свободное время – скейт-парк, асфальтовая велотрасса, трасса приключений и детская зона. Увлекательное место для детей — Музыкальный сквер, который находится в парке отдыха на Эспланаде. Тематика сквера — это звуки музыки в городской среде. Дети могут ознакомиться с различными музыкальными инструментами – барабанами, ксилофоном, трубными колокольчиками и другими интересными инструментами.
Пройдитесь по достопримечательностям Даугавпилса
Если погода не самая благоприятная, то посещение музеев или выставок будет как нельзя кстати! В Даугавпилсе можно насладиться как великолепием природы, так и культурой мирового уровня, остаётся только выбрать то, что ближе вашему сердцу.
Посетите Музей Ротко в Даугавпилсской крепости и познакомься с оригинальными работами всемирно известного художника, основоположника абстрактного экспрессионизма Марка Ротко. Отправляйтесь на экскурсию в Центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал", который является крупнейшей выставкой моторизованных транспортных средств в Латгалии. Побывайте на уникальной экспозиции, посвященной истории медицины – Медицинская выставка с экспозицией контрацептивов. В салоне Housevintage можно увидеть историческую мебель и другие элементы интерьера.
Музей Первой мировой войны Pie komendanta предлагает ознакомиться с предметами и документами, отражающими повседневную жизнь военных Первой мировой войны. Выставка RetroGaraž-D предлагает обогатить кругозор и осмотреть частную коллекцию ретроавтомобилей и предметов советской эпохи. Кроме того, заглянуть в прошлое Даугавпилсской крепости позволит выставка "Николаевские ворота – дверь в прошлое", которая представляет собой небольшую историческую экспозицию с большим количеством артефактов.
В Даугавпилсе можно посетить Кафедральный собор Мартина Лютера, где находится смотровая площадка, расположенная на высоте около 40 м. От сюда открывается панорамный вид на Церковную гору и город. Рядом расположен Дроболитейный завод, где можно увидеть историческую экспозицию, дроболитейный цех и дроболитейную башню.
В центре Даугавпилса находится Латгальский зоосад – прекрасное место для знакомства с животными, а рядом Центр инноваций, где можно узнать о различных технологиях, посетить занятия и понаблюдать за экспериментами, которые помогут в увлекательной форме познавать окружающий мир. В свою очередь, в музее "Евреи в Даугавпилсе и Латгалии" в сопровождении местного гида-краеведа Иосифа Рочко можно познакомиться с еврейской культурой, еврейским бытом и традициями.
Познакомьтесь с латгальским гостеприимством и традициями кулинарного наследия в Музее шмаковки. В свою очередь, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей предлагает познакомиться с историей, культурой, искусством и природой Даугавпилса и региона. В дополнение, отправляйтесь в Центр гончарного искусства, где предлагают познакомиться с культурным наследием Латгалии – керамикой и гончарными традициями.
Посетите увлекательные театральные постановки и концерты
Проведите темные осенние вечера в Даугавпилсском театре за просмотром интересных и захватывающих театральных постановок. В свою очередь, во Дворце культуры и в концертном зале Дома единства можно посетить различные музыкальные концерты.
Отправляйтесь на осеннюю велопрогулку
Перед тем, как отправить свой велосипед в "зимнюю спячку", стоит прокатиться по осеннему Даугавпилсу по региональному веломаршруту № 35 Daugavas loki, который охватывает Даугавпилсский, Аугшдаугавский и Краславский края и дает возможность познакомиться с природными и культурно-историческими ценностями региона. Проезжая по веломаршруту на территории Даугавпилса, можно увидеть исторический центр города, скверы и парки, а также интересные арт объекты.
В дождливые осенние дни посетите СПА, чтобы согреться
В воздухе уже чувствуется приближение осени, а отметка термометра заставляет одеваться еще теплее, так что самое время согреться, расслабиться и насладиться согревающими СПА-процедурами. Даугавпилсскому олимпийскому центру, СПА центру комплекса отдыха SanMari и спортивному комплексу Olimpija есть что предложить в холодные осенние вечера!