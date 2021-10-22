Пять лучших латвийских променадов для неспешных прогулок

Введенный в Латвии 21 октября локдаун уже заставил часть природных троп закрыться для посетителей. Но гулять в Латвии можно не только по тропам в Лигатне или Кемери. Гулять можно (и нужно!) по променадам, расположенным вдоль берегов рек или моря и получать от этого огромное удовольствие. Тургид представляет пять самых разнообразных латвийских променадов на любой вкус – выбирайте тот, что вам по нраву, и отправляйтесь на прогулку!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Променад в Царникаве

Несколько лет назад в Царникаве открылся самый длинный променад в Латвии с твердым покрытием. Дорожка, протяженностью 1800 метров, ведет через природный парк "Пиеюра" прямо к морю.

Новый променад – единственный в своем роде. Мало того, что длина дорожки с жестким покрытием составляет почти два километра, так она еще и расположена на территории природного парка "Пиеюра", который находится на охраняемой территории "Натура 2000", поэтому строительство набережной проводилось в особых обстоятельствах - уважая природу и соблюдая инструкции экологических служб.

Foto: Gints Mucenieks

В дюнной зоне бетонную плитку сменяют доски, а перед выходом на море обустроена деревянная смотровая площадка.