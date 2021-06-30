Пять маршрутов в окрестностях Лиепаи, которые подойдут для отличного отдыха на природе

Южное Курземе может гордиться своим культурно-историческим наследием, сказками и былинами, усадьбами, парками и природными тропами. Лиепайский ТИЦ выбрал пять маршрутов, по которым можно отправиться в теплые выходные или даже потратить на них неделю отпуска.

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Тропа традиций

Бернаты – Ница – Руцава – Папе

Foto: F64

Путешествие начинается в природном парке Бернаты, среди его прогулочных троп, среди мест отдыха и пикника.

Знаете ли вы, что в Отанькской волости есть одна из крупнейших мельниц в Латвии? Здесь вы встретитесь с дикими травоядными в природном парке Папе, увидите дендрологический сад с экзотическими деревьями и местом отдыха с обсервационной платформой, откуда открывается вид даже на соседские литовские территории.

Наслаждайтесь неспешным обедом на террасах кафе или приготовьте себе блюда сами в специально предназначенных для пикников местах.

Янтарная тропа

Сарайки – Зиемупе – Вергале – Павилоста

Foto: Pāvilostas TIC arhīvs

Здесь, стоя на краю отвесного берега моря, вы можете обратить взор к горизонту, почувствовать величие 37-метрого маяка, который в свое время сигнализировал о наиболее опасном месте на побережье Балтийского моря. Найти покой в "Саду одобрения души" в Зиемупе. Узнать более о диких растениях, попробовать настоящий сельский хлеб, копченую рыбу. Отобедать на берегу моря. Подарить себе морские украшения, скользить по поверхности воды на доске SUP, под парусами и ловить рыбу.

Не забудьте подкрепиться, отведав сытные блюда в Зиемупе или Павилосте.

Тропа тайн – Вдоль литовского приграничья

Барта – Приекуле – Вайнёде – Эмбуте

Foto: Alise Lūse

Прогуляться по тропе Дуникского болота на закате, почтить в тишине память погибших во Второй мировой войне на крупнейшем в Балтии военном захоронении, узнать историю любви Индулиса и Арии и возникновение Куршского городища, утолить жажду из родника Лиелбата. Определенно рекомендуем остановиться у лютеранской церкви Грамзды, которая является примером людской любви к месту – церковь восстановлена после многократного разрушения и сжигания. Не забудьте о вкусных блюдах и прохладительных напитках в одном из мест отдыха.

Тропа викингов

Гробиня – Дурбе – Калвене

Foto: Alise Lūse

В названии тропы можно почти угадать, куда она приведет – секреты истории самых, что ни на есть викингов будут раскрыты. Отправляйтесь по прогулочной тропе Аланде и узнайте все сами. Начните свой путь в руинах Гробиньского замка и закончите в месте, где находится Столб Сущности с латышскими символами. По пути в филиал зоопарка "Цирули", сделайте паузу у озера Дурбе. Со смотровой башни озера открывается замечательный вид на этот большой водоем и разнообразие обитающих в нем видов птиц.

Усадебная тропа

Таши – Априки – Айзпуте – Казданга

Foto: Māris Ankevics

Поместья в стиле барокко и усадьба барона, парки и древние городки. Километры, посвященные прогулкам. Лакомства и великолепие вкуса, сельские угощения. Винодельня и блюда для гурманов. Все в одном месте и на этой тропе.

Планировать маршрут стоит либо либо на один день, либо на весь уик-энд. Если же вы зададитесь целью пройти все маршруты, то тут без целого отпуска не обойтись. Дополнительную информацию всегда можно найти на сайте liepaja.travel либо заглянув в туристический информационный центр Лиепайского региона на Розовой площади 5/6.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.