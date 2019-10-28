Пять мест в Латвии, которые связывают с нечистой силой

В латышской мифологии немало историй о черте или дьяволе. С чертом связывают и несколько интересных природных объектов, пишет Tūrismagids.

Инчукалнская пещера Велнала

Foto: Gints Mucenieks

Инчукалнская пещера Велнала ("Чертова пещера") находится на берегу Гауи, в 300 метрах от Инчукалнского охотничьего замка и в 1000 метрах от Мурьянского моста.

По древнему поверью, в пещере когда-то прятался сам дьявол. Однажды он разозлил бога грома Перконса, который в ярости обрушил часть скалы. Тогда дьявол по узкому подземному ходу перелетел в другую пещеру остался там.

Инчукалнская пещера Велнала начала зарождаться приблизительно 5000 лет назад. Ее глубина составляет 16 м, а площадь потолка – 35 кв.м. Перед пещерой расположена скала высотой более 10 м. Больше об этом месте читайте здесь.