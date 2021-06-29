Пять причин почему в отпуск нужно ехать именно в Вентспилс

Лето – это время отпусков отдыха и приключений, которое мы охотней всего хотим провести с семьей и друзьями. Вентспилс – безусловно, идеальное место для того, чтобыв выходные провести у моря, насладиться волшебством красивого, ухоженного и дружественного для семьи города.

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1. Пляж Голубого флага



Пляж Голубого флага приглашает насладиться песчаной, широко открытой и чистой линией пляжа и прогулками по променаду Южного мола. Идя на пляж по деревянной дорожке №5, мимо площадок для пляжного волейболе, на вершине дюны можно увидеть контур Латвии и сделать фотографию для Instagram.

Foto: Publicitātes foto

В летний сезон здесь можно пользоваться площадками для пляжного волейбола и футбола, работают кафе. Большие дюны Вентспилсского пляжа образуют природные "солнечные ванны" и превосходно защищают от ветра и позволяют открывать пляжный сезон раньше, чем в других местах. В Вентспилсе также подумали и об отдыхающих с четвероногими друзьями – в конце улицы Саулриета создана дервянная выходящая на пляж дорожка №10, которая пересекает зону Серой дюны - охраняемой территории Европейского значения.

2. Цветы и фонтаны





Foto: Publicitātes foto

На улицах Вентспилса на каждом углу цветут великолепные цветы, находящийся рядом с концертным залом "Латвия" фонтан "Фрегат "Кит"" дополняет изумительный современный облик площади Лиелая, а когда стемнеет он расцвечивается и создает особую атмосферу для посетителей площади Лиелая и прохожих. Это только один из десяти фонтанов, которые находятся в разных местах города. Прогуливаясь по городу, можно поискать 27 экспонатов парад коров разных размеров и цветов, созданных латвийскими и зарубежными художниками.



3. Отдых для семей с детьми





Foto: Ventspils TIC arhīvs

Вентспилс является превосходным местом, куда можно отправиться на отдых с детьми. Лазить, карабкаться, ползать, качаться и прыгать – всем этим маленькие гости города совершенно бесплатно могут заниматься в современном роскошном Детском городке и Детском парке "Фантазия". В городских парках, скверах и дворах домов оборудовано 37 развивающих и интересных детских игровых площадок, рядом с которыми установлены скамейки для родителей.

Рядом с морем расположен обширный и благоустроенный Приморский парк, который предлагает возможности для отдыха и прогулок на свежем воздух для всей семьи. По парку вьется много разных троп, а также есть две особые тропы – Якорная тропа и Тропа джунглей. Во время летнего сезона с мая до конца октября в Приморском музее под открытым небом курсирует паровозик Мазбанитис.

4. Военное наследие





Foto: Ventspils hronika

Этой весной в Вентспилсе был открыт новый объект туризма – восстановленная Вентспилсским музеем башня коррекции огня 46-й батареи береговой охраны с расположенными рядом позициями четырех артиллерийских орудий, таким образом развивается новое направление туризма – военное наследие.

Посетители могут заглянуть внутрь башни и узнать ее историю. Рядом с башней установлен информационный стенд с QR–кодом, с помощью которого в мобильном приложении можно увидеть анимацию об истории событий. К тому же посетители могут подняться на наружную смотровую площадку, с которой открывается впечатляющий вид на окрестные леса и Балтийское на море.

Узнать о других объектах туризма Вентспилсского музея можно здесь.

5. В Вентспилс с велосипедом!





Foto: Publicitātes foto

Один из самых превосходных способов осмотра Вентспилса – это передвигаться по нему на велосипеде. Наиболее активные оценят вентспилсские велодорожки, которые вьются на расстояние 66 км, связывают самые популярные объекты туризма и делают осмотр самых красивых мест города особенно удобным.

Вентспилсские велодорожки не только вдохновляют местных жителей активно проводить свое время и заниматься спортом, но позволяют городу успешно включаться в сеть EuroVelo 10 и 13 и отправляться на велосипеде дальше по Курземе.

Велосипедистам предлагается осмотреть велокарту, узнать информацию о нескольких городских веломаршрутах и выбрать для себя наиболее интересующий.

Поскольку по эпидемиологическим соображениям по-прежнему рекомендуется отдыхать и развлекаться на свежем воздухе, мы рекомендуем ТОП-5 объектов под открытым небом в Вентспилсе:

Парк приключений (величайший вид в Курземе)

Впечатляющая коллекция буёв на променаде улицы Остас

Приморский парк (Якорная тропа и Тропа джунглей)

Обрывистый берег (гео место Латвии 2021 года)

Природная тропа озера Бушниеку (лодочная база, деревянная пешеходная дорожка и смотровая площадка)

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.