Пять впечатляющих озер Латвии, которые стоят того, чтобы их увидеть

Минувшие выходные стали, наверное, рекордными по числу вышедших и выехавших на природу людей в Латвии в последнее время. Виной тому два фактора: во-первых, отличная солнечная погода, которой у нас не было уже очень давно, а, во-вторых, коронавирус, который серьезно "ограничил" людские прогулки по торговым центрам. Но Юрмала, Кемери или Синие горы – далеко не единственные места, куда можно отправиться на прогулку. Вот, например, пять латвийских озер, которые стоят того, чтобы их увидеть. Почему бы это не сделать прямо сейчас?

Озеро Энгурес и его необычные узоры



Природный парк озера Энгурес был создан в 1998 году и включает в себя не только озеро Энгурес и прилегающие к нему земли, но и побережье Рижского залива от Мерсрагса до Энгуре, а также леса между побережьем и озером. Здесь вы найдете один из самых богатых птичьих заповедников – 187 разных видов птиц.

Возле озера построены вышки для наблюдения за птицами, а на приозерных лугах пасутся коровы и лошади. Летом здесь также можно прогуляться по тропе орхидей – ее протяженность составляет 3,5 километра, а начинается она недалеко от Энгруского центра орнитологических исследований.

Foto: Mihails Ignats, Andrejs Asars, aerolatvija.lv

Конечно, не только само озеро Энгуре, но и башня для наблюдения за птицами на территории, дикие лошади и коровьи пастбища, а также тропа орхидей, где можно совершить экскурсию по некоторым видам орхидей, произрастающих в Латвии. Здесь растет 22 из 32 встречающихся в Латвии видов орхидей.

Дополнительно про озеро Энгурес читайте ЗДЕСЬ.