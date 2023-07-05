Рагакапская природная тропа закрыта на ремонт до следующей весны

Рагакапская природная тропа, управляемая Latvijas valsts meži (LVM), закрыта на ремонт. Предприятие отмечает, что тропа была закрыта для восстановления ее поверхности. Восстановительные работы планируется завершить к весне следующего года.

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В ходе работ LVM планирует заменить некоторые участки деревянных пешеходных мостков минеральным покрытием, в то время как в других местах дощатый настил будет сохранен, а пешеходные мостки восстановлены.

"Деревянный дощатый настил со временем износился и на некоторых участках стал опасен для пешеходов, поэтому покрытие тропы будет изменено", – объясняет Янис Зитанс, руководитель отдела планирования управления лесами Земгальского региона LVM.

Он призывает людей не пользоваться пешеходными мостками, пока они не будут восстановлены, и выбрать другой путь к пляжу.

Длина Рагакапской природной тропы, управляемой LVM, составляет 800 метров. Природный парк Рагакапа – это особо охраняемая природная территория, созданная для сохранения дюн, покрытых старыми сосновыми лесами, и природного разнообразия морского побережья. Рагакапа, высота которой составляет 17 метров, находится под охраной государства с 1962 года.