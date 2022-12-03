Реконструкция крыши Рундальского дворца обошлась в 4 млн евро за три года

Завершена трехлетняя реконструкция крыши Рундальского дворца. В ходе ремонтных работ выполнена реставрация несущих конструкций, выполнена замена кровельного покрытия и дощатого настила, а также реставрация архитектурных деталей кровли.

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Общая стоимость реконструкции крыши составляет 4 325 103 евро, финансирование предоставило министерство культуры.

Крыша Рундальского дворца, которая неоднократно ремонтировалась на протяжении веков, пропускала воду в нескольких местах, что постоянно представляло угрозу интерьеру музея. При замене кровли по всей его площади крыши, угроза выдающемуся памятнику культуры устранена.

Общая площадь крыши Рундальского дворца составляет около 5000 квадратных метров. В ходе реконструкции восстановлено 27 дымовых труб, а еще одна труба замурована. Также отреставрированы и заменены 30 круглых окон и в более чем ста местах - элементы деревянных конструкций, заменены деревянные конструкции в более чем 400 местах.

Реконструкция кровли началась в 2020 году, когда на открытом тендере был выбран исполнитель работ. Их выполняла фирма AS "Būvuzņēmums Restaurators". Работы шли в четыре этапа. Первый и второй этап были реализованы в 2020 году, когда восстановили крышу южной части дворца и части восточной и западной крыши. В 2021 году был проведен следующий этап, изначально запланированный четвертым, - реконструкция кровли в западном корпусе дворца и северо-западном поперечном крыле. На заключительном этапе в этом году работы проходили в части восточного крыла дворца и в северо-восточном поперечном крыле.

Для новой кровли был выбран непатинированный титано-цинковый лист. После дискуссий среди профессионалов отрасли и экспертов в области культурного наследия музей принял решение сохранить исторические деления листа размером 40х60 см, соединенные двойным прокатным профилем. В настоящее время крыша замка ярко сияет, как и во времена Эрнста Иоганна Бирона, когда крыша замка была покрыта жестяными листами.

"Это очень важный этап реставрации замка, чтобы приблизить Рундальский замок к его первоначальному виду. Крыша — очень важная часть архитектуры, но часто ее исходный вид игнорируется в пользу более рациональных современных решений. В случае с Рундальским замком можно сказать, что яркое сияние крыши имитирует идею Эрнста Иоганна Бирона о посеребренных дворцовых украшениях, а размеры новых жестяных листов соответствуют размерам первых кровельных листов.

В ходе реконструкции дендрохронологический анализ показал, что конструкция большей части кровли сохранилась с первого периода строительства замка, это резная древесина 1735/1736 годов. Эти древние конструкции также поддерживают нынешнюю крышу, заменили только поврежденные участки", — говорит директор Рундальского дворца-музея Лаура Лусе.

Проект реконструкции разработала фирма SIA "CMB", строительный надзор осуществляла фирма SIA "Forma 2".