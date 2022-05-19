Ретро-автомобили, танки и старинная униформа – девять музеев для любителей техники в Латвии

Самым известным автомобильным музеем в Латвии считается (и не без причин) Рижский Мотормузей, экспозиция которого включает в себя более 230-ти автомобилей, мотоциклов и мопедов с конца XIX до конца XX века. Но, помимо Мотормузея, в Латвии существует достаточное количество мест, где можно увидеть старинные тракторы, танки, мотоциклы и даже побывавшие на съемках в кино ретро-автомобили. Причем многие из этих транспортных средств были отреставрированы собственными силами их владельцев.
Тургид взял на себя смелость собрать вместе несколько интересных музеев, в которых можно встретить продукцию автопрома прошлых лет. Однако нужно помнить, что во многие из нижеперечисленных мест можно попасть только по предварительной записи.
Свентская усадьба и музей военной техники
Музей военной техники с впечатляющей экспозицией расположен в бывшем хозяйственном здании усадьбы Яунсвентес графов Плятеров-Зилбергов.
В экспозиции музея военной техники представлены танки времен второй мировой войны (тяжелый танк ИС-2, - "Иосиф Сталин", средний танк Т-34), броневики (Бронированные Разведывательно-Дозорные Машины БРДМ-2 и БРДМ-1), военные транспортные средства ("Виллис" - Jeep Willys, ГАЗ-67). Эта военная техника советской армии была отреставрирована и некоторые экспонаты даже можно завести.
- Более подробно про само поместье и его окрестности можно почитать ЗДЕСЬ.
- 1. Латвийский музей сельского хозяйства
- 2. Музей ретро-автомобилей
- 3. Авто-мото экспозиция Draudzība
- 4. Музей авиационной техники
- 5. Комплекс отдыха Miķelis
- 6. Коллекция ретро-мотоциклов и антиквариата в Аташиене
- 7. Выставка автоспорта в Пастенде
- 8. Музей истории Латвийской железной дороги