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Латвийский музей сельского хозяйства
Ретро-автомобили, танки и старинная униформа – девять музеев для любителей техники в Латвии
Foto: Publicitātes attēli

Самым известным автомобильным музеем в Латвии считается (и не без причин) Рижский Мотормузей, экспозиция которого включает в себя более 230-ти автомобилей, мотоциклов и мопедов с конца XIX до конца XX века. Но, помимо Мотормузея, в Латвии существует достаточное количество мест, где можно увидеть старинные тракторы, танки, мотоциклы и даже побывавшие на съемках в кино ретро-автомобили. Причем многие из этих транспортных средств были отреставрированы собственными силами их владельцев.

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Тургид взял на себя смелость собрать вместе несколько интересных музеев, в которых можно встретить продукцию автопрома прошлых лет. Однако нужно помнить, что во многие из нижеперечисленных мест можно попасть только по предварительной записи.

Свентская усадьба и музей военной техники


Музей военной техники с впечатляющей экспозицией расположен в бывшем хозяйственном здании усадьбы Яунсвентес графов Плятеров-Зилбергов.

Ретро-автомобили, танки и старинная униформа – девять музеев для любителей техники в Латвии
Foto: DELFI

В экспозиции музея военной техники представлены танки времен второй мировой войны (тяжелый танк ИС-2, - "Иосиф Сталин", средний танк Т-34), броневики (Бронированные Разведывательно-Дозорные Машины БРДМ-2 и БРДМ-1), военные транспортные средства ("Виллис" - Jeep Willys, ГАЗ-67). Эта военная техника советской армии была отреставрирована и некоторые экспонаты даже можно завести.

  • Более подробно про само поместье и его окрестности можно почитать ЗДЕСЬ.



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1 9
Латвийский музей сельского хозяйства

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Bauska
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Eiropa
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Latvija
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Rīga
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Talsi
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