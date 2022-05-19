Ретро-автомобили, танки и старинная униформа – девять музеев для любителей техники в Латвии

Самым известным автомобильным музеем в Латвии считается (и не без причин) Рижский Мотормузей, экспозиция которого включает в себя более 230-ти автомобилей, мотоциклов и мопедов с конца XIX до конца XX века. Но, помимо Мотормузея, в Латвии существует достаточное количество мест, где можно увидеть старинные тракторы, танки, мотоциклы и даже побывавшие на съемках в кино ретро-автомобили. Причем многие из этих транспортных средств были отреставрированы собственными силами их владельцев.

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Тургид взял на себя смелость собрать вместе несколько интересных музеев, в которых можно встретить продукцию автопрома прошлых лет. Однако нужно помнить, что во многие из нижеперечисленных мест можно попасть только по предварительной записи.

Свентская усадьба и музей военной техники



Музей военной техники с впечатляющей экспозицией расположен в бывшем хозяйственном здании усадьбы Яунсвентес графов Плятеров-Зилбергов.

Foto: DELFI

В экспозиции музея военной техники представлены танки времен второй мировой войны (тяжелый танк ИС-2, - "Иосиф Сталин", средний танк Т-34), броневики (Бронированные Разведывательно-Дозорные Машины БРДМ-2 и БРДМ-1), военные транспортные средства ("Виллис" - Jeep Willys, ГАЗ-67). Эта военная техника советской армии была отреставрирована и некоторые экспонаты даже можно завести.

Более подробно про само поместье и его окрестности можно почитать ЗДЕСЬ.



