Рижская пиццерия вновь попала в ТОП-50 лучших в Европе – она на 46-м месте

Рижская пиццерия Street Pizza вновь попала в ежегодный рейтинг "Топ-50 лучших пиццерий Европы-2021". И если в прошлом году она удостоилась последнего, 50-го места, то в году нынешнем поднялась на четыре позиции и стала 46-й.

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Street Pizza находится в Риге по адресу Межа, 4а, и там редко когда бывают свободные места.

Вот как описывается Street Pizza на сайте рейтинга: "Если бы вас привели сюда с завязанными глазами и попросили угадать, где вы находитесь, то по одному только запаху вы бы сказали, что это Неаполь. Ароматы типичны для неаполитанской пиццерии, расположенной по соседству; даже обслуживание неформальное, особенно у завсегдатаев, и всегда быстрое, как в типичной неаполитанской уличной пиццерии, где главная цель — просто подать хорошую пиццу".

Кстати, цены по мнению составителей рейтинга, более чем разумные.



Лидером рейтинга стала в этом году Peppe Pizzeria из Парижа (уж не первый раз). В первой пятерке также заведения из Мадрида, Лондона, Копенгагена и Барселоны. Если же вы хотите знать, как выступили наши непосредственные соседи, то Литвы в этом рейтинге нет совсем, а вот эстонская пиццерия из Таллина – Kaja Pizza Köök – расположилась на 44 месте. Она, кстати, также попадает в рейтинг не впервые.

Несмотря на то, что это итальянская премия, итальянские пиццерии не соревнуются вместе с другими европейцами, для них есть отдельный рейтинг.

Посмотреть полный рейтинг можно на сайте премии.