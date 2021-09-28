Рижский аэропорт напоминает: c 1 октября попасть в Великобританию можно только с паспортом

Рижский аэропорт просит заранее проверить наличие паспорта. С 1 октября граждане Евросоюза больше не смогут использовать ID карты для въезда в Великобританию.

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Если гражданин ЕС жил в Великобритании до 31 декабря 2020 года и зарегистрировался как постоянный или временный резидент, ID карту можно будет использовать для въезда в страну как минимум до 31 декабря 2025 года.

Дополнительную информацию о въезде в Великобританию можно получить на сайте Министерства иностранных дел Латвии.

На этой неделе из Международного аэропорта “Рига” можно улететь в одно из девяти направлений в Великобритании. В сентябре из Риги в Великобританию в среднем вылетало около 4 тысяч пассажиров в неделю.