Рижский бар попал в ТОП-500 лучших баров в мире

Рижский бар Gimlet Nordic Coctail Bar попал в Топ-500 лучших баров мира, разместившись на предпоследнем месте в компании баров из Польши и Германии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что интересно — это первое и пока единственное попадание латвийских баров в этот рейтинг. В прошлом году в лучшие 500 баров в мире никто из них не попал.

Зато наши северные соседи — эстонцы — могут похвастаться тем, что их бар Whisper Sister в компанию лучших попадает вот уже второй год подряд. Правда, если в прошлом году он занимал 327 место, то в 2022 году опустился на 100 позиций вниз и занял 427 место.

К сожалению, литовских баров в Топ-500 не было как в прошлом, так и в нынешнем году.

Что же касается первых трех мест, то они достались барам из Испании, Великобритании и Сингапура: первое место — барселонский бар Paradiso, на втором месте лондонский Connaught Bar и на третьем — сингапурский Jigger & Pony.



Top 500 Bars – это мировой рейтинг, который вот уже второй год поряд составляет портал www.top500bars.com. Рейтинг создается при помощи специально разработанного алгоритма, который собирает данные с более, чем 200 сайтов в интернете, на которых размещена информация на 20+ разных языках. Алгоритм учитывает не только мнения экспертов и журналистов, но и мнения, размещенные в социальных сетях и разнообразных блогах, а также разнообразные рейтинги и количество поисковых запросов.