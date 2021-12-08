Рижский музей фарфора приглашает на новогодние мастер-классы

В декабре Рижский музей фарфора в рамках своей уже имеющийся творческой мастерской приглашает всех желающих попробовать свои силы в изготовлении елочных игрушек и новогодних сувениров из фарфора.

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Посетители праздничной мастерской смогут ощутить себя в роли мастеров по фарфору, собственноручно изготовив авторские изделия на новогоднюю тематику. Подготовленное изделие будет отправлено в печь, температура которой доходит до 1250 градусов. После чего забрать изделие можно будет только тогда, когда оно окончательно просохнет. Это займёт несколько недель. Поэтому рекомендуется записаться на мастер-класс уже в ближайшие дни.

Ответственные за процесс – музейные педагоги Астра Карпане и Раса Янсоне.

Цена участия в новогоднем мастер-классе – 9 евро. Без возрастных ограничений, можно приходить целыми семьями (до 4-х человек), но необходима предварительная запись.

Время работы творческой мастерской в Музее фарфора в декабре: каждый день с 11.00 до 18.00 кроме понедельника и воскресенья.

Необходима предварительная запись по тел. 26406354 или по э-почте maija.nikitina@riga.lv.

Вход только по действительному сертификату Covid-19 либо при предъявлении результата негативного теста на коронавирус.

Дополнительная информация у представителя Рижского музея фарфора – Майи Никитиной (тел. 67181296 и 28331971, э-почта maija.nikitina@riga.lv).