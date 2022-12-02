Рижский музей фарфора приглашает на новогодние мастер-классы

В декабре Рижский музей фарфора приглашает всех желающих посетить творческую фарфоровую мастерскую "Рождественский орнамент". Посетители смогут своими руками создать снежинки, кружева для праздничного стола или елочные украшения.
В декабре Рижский музей фарфора приглашает заняться творчеством – слепить ажурный фарфоровый декор своими руками из глины разных цветов: белой, нежно-голубой или розовой, или создать рождественские украшения вдавливая глину в подготовленные заранее декоративные формы.
Фарфоровые снежинки, свечи, елочки, снеговики и другие фигурки, заготовки для сережек, подвески, броши или наборы елочных украшений – дайте волю фантазии, создавая свои неповторимые праздничные сувениры для будущих подарков или украшений дома.
Преподаватели музея помогут реализовать вашу идею и позаботятся о дальнейшей обработке созданного объекта. Мастерская открыта для посетителей всех возрастов, индивидуально или в группах, и доступна для людей с особыми потребностями.
Мастер-класс проведут музейные педагоги Раса Янсоне и Астра Капране.
Время проведения: с 1 по 30 декабря со вторника по субботу.
Стоимость участия в новогоднем мастер-классе: 9 евро.
По пятницам: 2, 9, 16, 23 и 30 декабря – участие бесплатное.
На семинар необходимо записаться заранее по телефону +371 26406354 или по электронной почте rpm@riga.lv каждый день с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и воскресенья. Обратите внимание, что количество мест на мастер-классе ограничено.