Рижский музей фарфора приглашает на январские мастер-классы по созданию орнаментов

В январе Рижский музей фарфора приглашает всех желающих на творческие занятия по созданию ажурных украшений из глины разных цветов – белой, нежно голубой или розовой. Дайте волю своему воображению, создавая собственные уникальные орнаменты!
Заранее подготовленным блистером, наполненным заливочной массой, участники мастерских будут рисовать на гипсовой основе тонкие узоры, которые после сушки и обжига при 1250°С превратятся в красивые, хрупкие фарфоровые украшения.
Если же самому придумывать украшение не хочется, то можно использовать подготовленные музеем шаблоны. Ведущие мастер-класса помогут реализовать вашу идею и позаботятся о постобработке созданного объекта. В мастер-классе могут участвовать посетители разного возраста, включая и школьников. Мастерская также доступна для людей с особыми потребностями.
Мастер-класс проведут музейные педагоги Раса Янсоне и Астра Капране.
- Время проведения: с 1 по 31 января со вторника по субботу.
- Стоимость участия в новогоднем мастер-классе: 9 евро.
На семинар необходимо записаться заранее по телефону +371 26406354 или по электронной почте rpmdarbnica@riga.lv каждый день с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и воскресенья. Обратите внимание, что количество мест на мастер-классе ограничено.