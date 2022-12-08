Рижский музей югендстиля приглашает на Рождество в стиле модерн

Рижский музей югендстиля приглашает всех окунуться в рождественскую и новогоднюю атмосферу на выставке "Рождество в югендстиле". Интерьер, оформленный Тамарой Чудновской, и праздничные елки, украшенные в стиле XIX века, произведения искусства Кристины Япини, Дины Баумане и специальное освещение зала сделают праздник теплым и незабываемым.

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Каждый год музей югендстиля украшает интерьер к Рождеству, воплощая в жизнь традиции украшения домов и квартир в эпоху модерна. В этом году праздничное оформление интерьера создала художница Тамара Чудновская, она же и украсила три рождественских елки. Особенно роскошная новогодняя елка установлена в гостиной музея. Дерево украшено елочными украшениями, характерными для конца XIX века. Романтическую атмосферу усиливают подсвеченные окна музея, сквозь которые можно увидеть наряженную елку, венок Адвента и Рог изобилия.

В рамках выставки "Рождество в югендстиле" представлена также выставка работ Кристины Япини и Дины Баумане. Изящные украшения из бисера, броши, серьги и браслеты Кристины Япини напоминают об эпохе королевы Виктории, когда мелкие изделия из жемчуга стали неотъемлемой частью украшений и вышивки одежды.

С другой стороны, художница Дина Баумане выставила в музейных помещениях выразительные световые украшения с элементами ботаники. Техника бумажного литья, в которой работает художница, дает возможность создавать произведения искусства из молочно-белой бумаги, подходящие к зимней тематике. Работы создают праздничное настроение, когда летний зной, свет и растения кажутся застывшими в ожидании чуда.

Выставку можно посмотреть с 6 декабря 2022 года по 15 января 2023 года с 10:00 до 18:00 каждый день, кроме понедельника.

24, 25, 31 декабря и 1 января 2023 года музей закрыт.

Адрес: улица Альберта 12, Рига (вход с улицы Стрелниеку).