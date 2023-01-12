Рижский музей югендстиля приглашает познакомиться с орнаментами модерна в творческой мастерской

В субботу, 14 января, Рижский музей югендстиля приглашает всех желающих на творческую мастерскую "Познакомьтесь с орнаментом модерна!". Посетители мастерской смогут изучить стилизованные орнаменты и с помощью деревянных штампов украсить ими свои изделия из текстиля.

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В творческом процессе будут использованы деревянные штампы с орнаментом в стиле модерн, вдохновленные настенными и потолочными украшениями начала ХХ века, найденными в музейных помещениях. В конце мастер-класса участники получат созданное ими произведение искусства.

Перед работой с тканью и красками будет возможность поэкспериментировать на предоставленных музеем кусочках бумаги или ткани. Организаторы рекомендуют принести с собой хлопковое полотенце, наволочку, большую сумку, фартук или любой другой предмет одежды, на котором вы хотите напечатать орнамент.

Foto: Rīgas Jūgendstila centrs

Мероприятие предназначено для людей любого возраста, однако Рижский музей югендстиля рекомендует посещать его с 12 лет.

Плата за участие – 10 евро. Для участия в мастерской необходимо зарегистрироваться заранее, позвонив по телефону 67181465 или написав по электронной почте jugendstils@riga.lv или сообщением на странице музея в Facebook. В стоимость входит посещение музея.