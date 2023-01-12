Рижский музей югендстиля приглашает познакомиться с орнаментами модерна в творческой мастерской

В субботу, 14 января, Рижский музей югендстиля приглашает всех желающих на творческую мастерскую "Познакомьтесь с орнаментом модерна!". Посетители мастерской смогут изучить стилизованные орнаменты и с помощью деревянных штампов украсить ими свои изделия из текстиля.
В творческом процессе будут использованы деревянные штампы с орнаментом в стиле модерн, вдохновленные настенными и потолочными украшениями начала ХХ века, найденными в музейных помещениях. В конце мастер-класса участники получат созданное ими произведение искусства.
Перед работой с тканью и красками будет возможность поэкспериментировать на предоставленных музеем кусочках бумаги или ткани. Организаторы рекомендуют принести с собой хлопковое полотенце, наволочку, большую сумку, фартук или любой другой предмет одежды, на котором вы хотите напечатать орнамент.
Мероприятие предназначено для людей любого возраста, однако Рижский музей югендстиля рекомендует посещать его с 12 лет.
Плата за участие – 10 евро. Для участия в мастерской необходимо зарегистрироваться заранее, позвонив по телефону 67181465 или написав по электронной почте jugendstils@riga.lv или сообщением на странице музея в Facebook. В стоимость входит посещение музея.