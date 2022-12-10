Рождественская тропа света, тумбы в шапочках и новые украшения: Рига продолжает наряжаться к праздникам

Если вам кажется, что Рига выглядит не очень празднично, хотя до Рождества осталось всего две недели, то в ближайшее время все обещает стать сильно лучше. В городе потихоньку украшают парки, скверы и детские площадки, а в центре города началась установка световых объектов на "Рождественской тропе света" со стороны канала, которая будет радовать посетителей со следующих выходных.

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Приближается третье воскресенье Адвента и к этому моменту в городе планируют осветить, наконец, городские парки, скверы и детские площадки в центре и микрорайонах города. Ориентировочно все будет готово к 10 декабря, когда в парках появятся не только гирлянды на деревьях, но и разнообразные световые объекты.

Foto: Rīgas dome

Полюбоваться ими можно будет до февраля в уже знакомых рижанам местах: на липовой аллее на бульваре Бривибас, Эспланаде, в Верманском саду, Зиедоньдарзсе, парке Победы, березовой роще в Плявниеках, в Саркандаугавском горном парке, в парках Дзегужкалнс, Эбельмуйжа, Анниньмуйжа, Аркадия, на бульваре Аспазии и т.д.

На площади Земитаню, на Югле (детская площадка возле Велнэзерса), в Кенгарагском, Латгальском и парке Нордекю, на променаде улицы Слокас, в Даугавгриве и на променаде Булльупе в Болдерае световое оформление будет установлено впервые.

Также постепенно началась установка световых объектов на "Рождественской тропе света", которая станет сюрпризом этого года. Со следующих выходных каждый житель и гость города сможет увидеть на дорожке вдоль канала сверкающие световые объекты в сопровождении знакомых мелодий. Маршрут будет открыт до середины января.

Foto: Rīgas dome

Рождественский дизайн и праздничные поздравления для рижан в этом году создала латвийская художница и иллюстратор Анна Вайваре – темой праздника в этом году стала "Рождество как в детстве". Праздничные мотивы и образы, созданные художником, украшают рекламные щиты и столбы в разных местах Риги. А с начала декабря 20 рекламных тумб украшены рождественскими шапками гномов, вдохновленными иллюстрациями художницы.

Новые украшения в городе можно увидеть на Вантовом мосту, на эстакаде на улице Калнциема, на улице Марияс, Тихом центре и в Старой Риге.

Foto: Rīgas dome

Праздничное настроение можно ощутить и на нескольких рождественских ярмарках, расположенных в Старой Риге, на Эспланаде, в Агенскалнсе, Калнциемском квартале и т.д. Тургид писал о них ЗДЕСЬ.