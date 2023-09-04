"Розовая свинья" и другие уникальные исторические модели Porsche будут выставлены в Рижском Мотор-музее

С 22 сентября до середины октября в Рижском Мотор-музее впервые в Латвии пройдет выставка исторических автомобилей немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche, на которой будут представлены в том числе экспонаты из музея Porsche в Штутгарте, сообщил руководитель официального представителя Porsche в Латвии ООО Вaltijas sporta auto Иварс Норвелис.

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Выставка "По дороге мечты. Porsche и история Анатоля Лапиньша: латыш, который заставил свинью летать" организована в честь 75-летия бренда и в то же время является данью уважения уроженцу Риги Анатолю Карлису Лапиньшу, который был главным дизайнером Porsche с 1969 по 1988 год.

"Высказывание писателя о том, что "латыши везде", можно отнести и к Porsche. Под руководством Лапиньша было создано несколько легендарных моделей автомобилей, и для нас большая честь рассказать историю Лапиньша в сотрудничестве с членами Клуба старинных автомобилей и музеем Porsche в Штутгарте, откуда автомобили в Латвию прибыли впервые. Выставка будет открыта ограниченное время, поэтому я приглашаю воспользоваться возможностью, чтобы узнать больше и о легендарном бренде, и о достижениях Латвии в автомобилестроении", - сказал Норвелис.

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Главной звездой выставки является 917/20, известный как "Розовая свинья" (Pink Pig), а также "Большая Берта" или "Охотник за трюфелями", дебютировавший в Ле-Мане в 1971 году. В Ригу приедут и другие исторические и легендарные модели Porsche, например, 928 GTS Wiedeking Edition и 930 Turbo. На выставке будут также представлены автомобили, отреставрированные членами Латвийского клуба старинных автомобилей, в том числе первый Porsche - модель 356.

Стоит отметить, что специально в честь выставки и юбилея представитель Porsche в Латвии с помощью особых наклеек "превратил" электрокар Taycan в "Розовую свинью". Посетители выставки смогут принять участие в виртуальных соревнованиях, а обладатели лучших результатов получат возможность насладиться "полетом" на Taycan по Бикерниекской трассе вместе с профессиональным автогонщиком Валтерсом Звиедрисом.

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"75 лет истории автомобильного бренда – впечатляющее достижение. Это добавленная стоимость, включающая в себя узнаваемость, традиции и историю. Все это относится и к немецкому производителю спортивных автомобилей Porsche, в создании легенды которого есть заслуга и латыша Анатоля Лапиньша", - подчеркнул руководитель Рижского мотор-музея Агрис Шмитс.

Рижский Мотор-музей уже с момента своего основания занимался исследованием работы латвийских инженеров автостроения, был хранителем и популяризатором их достижений. "Предстоящая выставка, которая создается в сотрудничестве с музеем Porsche в Штутгарте и официальным представителем бренда в Латвии ООО Вaltijas sporta auto, будет неповторимой возможностью как для энтузиастов бренда, так и для широкого круга автолюбителей познакомиться и оценить ярчайшие страницы истории легендарного автопроизводителя, на которых свою подпись оставил и уроженец Латвии", - добавил Шмитс.

Рижанин, который заставил свиней "летать"

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Анатоль Карлис Лапиньш (1930–2012) родился в Риге, в Агенскалнсе. Вторая мировая война забросила его семью сначала в Познань (Польша), затем в Гамбург (Западная Германия). Этот путь вел хоть и дальше от родины, но ближе к индустрии его мечты – автомобилестроению и дизайну. Лапиньш начал свою карьеру на самой низкой должности в автодизайне, младшим чертежником, а затем в течение двадцати лет возглавлял конструкторский отдел культового немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche.

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О нем говорили, что он имел смелость мыслить иначе и был "прогрессивным мечтателем". Его преемник Михаэль Мауэр заявил в 2012 году: "Как дизайнер он не следил за модой, а сам создавал ее своими концепциями".

Его работа в Porsche совпала с так называемой "transaxle era", когда тогдашний глава немецкого автопроизводителя Эрнст Фурманн захотел создавать автомобили с двигателем под передним капотом, а не сзади.

Под руководством Лапиньша были созданы легендарные модели Porsche – "924", "928", "944", 964-е поколение модели "911" и суперкар "959". Наследием Лапиньша можно считать и модель "968", которая сочетает в себе конструктивные и дизайнерские особенности нескольких предыдущих моделей.

Следует добавить, что созданный Лапиньшем "928" был первым Gran Turismo с двигателем в передней части автомобиля. Серийно эта модель выпускалась с 1978 по 1995 год, всего было продано 61 056 автомобилей.

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Лапиньша называют "латышом, который заставил свиней летать". Среди версий модели 917 особое место занимает Porsche 917/20. Инженеры Porsche совместно с французской компанией SERA объединили преимущества короткого и длинного хвоста модели 917, а Лапиньш разработал оригинальную и невиданную расцветку.

Он остановил свой выбор на розовом кузове и разметил его части по аналогии с разрезами мясника. И автомобиль, вошедший в историю Porsche под названиями "Розовая свинья", "Большая Берта" или "Охотник за трюфелями", стал сенсацией Ле-Мана 1971 года! И эта "Розовая свинья" "летала" со скоростью 360 километров в час!