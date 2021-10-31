Рушатся стены, протекает крыша. Что стало с замком, где раньше находилась Страупская наркологическая больница?

В декабре исполнится четыре года с тех пор, как Страупская наркологическая больница покинула Лиелстраупский замок. Тогда причиной для закрытия медучреждения послужил тот факт, что многие части здания находились в аварийном состоянии. Несмотря на то, что прошло четыре года, права собственности все еще не урегулированы, и за это время техническое состояние замка только ухудшилось, пишет Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Специалист по туризму Цессиского края и смотритель замка Рудите Василе заявила, что оборонительная стена начала рушиться в августе прошлого года, но если так пойдет и дальше, могут появиться трещины в стенах и замок продолжит рушиться.

"Архитекторы указали, что защитная стена, а также цокольная часть несущей стены — это ее основная часть, которую нужно восстанавливать, и, конечно же, крышу", — отметила Василе.

В некоторых помещениях замка еще можно найти атрибуты больницы. В целом, как отмечает Латвийское радио, нельзя сказать, что замок в очень плохом состоянии, но есть несколько мест, которые указывают на срочно необходимый серьезный ремонт.

Василе также рассказала журналистам, что во многих помещениях протекает крыша. Она показала самое проблемное место в замке, где, по ее словам, нельзя дышать.

"Это комната, в которой нельзя дышать, потому что здесь можно в любой момент произойти обвал, это может быть целый угол дома", — подчеркнула смотритель замка.

Замок все эти годы не оставался полностью без присмотра, потому что был договор с тогдашним самоуправлением Паргауи.

Однако не смотря на то, что ключи от замка были переданы муниципалитету, он по-прежнему принадлежит Министерству здравоохранения. У Цессиского края есть только ключи и право на обслуживание замка. На техническое обслуживание, то есть на отопление, сигнализацию, ремонт дыр в крыше уже было потрачено почти 200 000 евро, указала Василе.

После территориальной реформы Лиелстраупский замок перешел на территорию Цесисского края, и глава региона Янис Розенбергс ("Новое единство") подчеркнул, что самоуправление готово принять замок.

"Минздрав хочет передать, Цесисский край готов принять, но у Минюста и Минфина есть какие-то возражения против формы и метода передачи", — указал Розенбергс.

Проблема заключается в том, что наряду с замком в пакете есть еще три объекта недвижимости, которые также будут переданы муниципалитету, но с намерением продать их, чтобы полученные средства можно было вложить в замок. В него входят Лиелстраупский замок, здание бывшей школы Саулрити и два других объекта недвижимости вблизи замка.

Однако взять на себя самоуправление весь пакет недвижимости может только в том случае, если муниципалитет сможет доказать, что эти свойства необходимы для выполнения его функций.

По словам Розенбергса, самоуправление предложило государству продать эти объекты и передать финансирование муниципалитету, чтобы средства пошли на реконструкцию замка.

Руководитель отдела собственности и технической поддержки Минздрава Агнесе Юревица подтвердила, что министерство готово передать замок муниципалитету, но это не может быть сделано на законных основаниях в первоначально задуманной форме.

"В настоящее время подготовлено письмо для муниципалитета о том, что недвижимость может быть передана муниципалитету только для выполнения своих функций. Если муниципалитет принимает такое предложение, процесс передачи объектов однозначно продолжится", — заявила представитель Минздрава.

В Цесисском самоуправлении подчеркнули, что сейчас важно как можно скорее найти четкий решение, поскольку необходимо разработать бюджет на следующий год и знать, выделять ли средства и на Лиелстраупский замок.