С 1 апреля в Латвии для посещения вновь открылись три маяка с необычной историей

1 апреля три жемчужины промышленного культурного наследия – Овишский, Ужавский и Акменьгарсский маяки – снова открыли свои двери для посетителей. Ранее вход на маяки был закрыт в связи с мерами, принятыми для контроля над распространением Covid-19 и обеспечения безопасности как персонала маяка, так и его гостей.

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За сохранение и содержание старейшего в Латвии Овишского маяка, романтического Ужавского и наиболее удаленного от населенных пунктов Акменьгарсского маяка отвечает управление Вентспилсского свободного порта. Все три маяка включены в список памятников культуры, охраняемых государством. Более того, они до сих пор работают не только как достопримечательности, но и выполняют функции маяков.

Овишский маяк

Построен в 1814 или 1844 году.

Высота башни – 37 м.

Высота над уровнем моря – 38 м.

Огни маяка видны на расстоянии 15 морских миль.

Овишский маяк – старейший в Латвии – находится на мысе Овиши, на расстоянии 360 метров от береговой линии. Маяк по-прежнему работает и включён в список охраняемых государством памятников культуры. При содействии Вентспилсского свободного порта здесь создана небольшая выставка об истории маяков Латвии.

Foto: Mārtiņš Zilgalvis/F64

До 1917 года маяк назывался "Лисере", или "Люзерорт". По-шведски lysa означает "гореть", а ort – "место, мыс". Ещё в 11-м веке в качестве ориентиров здесь жгли костры или смоляные бочки. Овишский маяк указывает на одноимённые отмели и предупреждает об изменении положения береговой линии.

Строительство маяка началось в 1809 году, но в 1812 году из-за войны с Наполеоном оно было приостановлено. Строительные работы были завершены в 1814 году. Маяк сооружён на деревянных сваях, стены из красного кирпича и булыжника. Вся постройка представляет собой широкую конусообразную башню в виде массивного каменного цилиндра. Маяк имеет конструкцию двойного цилиндра: диаметр наружной башни – 11,5 метра, внутри находится ещё одна башня – диаметром 3,5 метра. В 18–19 вв. подобные двухцилиндровые маяки использовались в Европе также в качестве оборонительных сооружений на случай атаки противника. Высота маяка вместе со световой камерой достигает 37 метров.

Ужавский маяк

Построен в 1879 году, отреставрирован в 1925 году.

Высота башни – 19 м.

Высота над уровнем моря – 44 м.

Огни маяка видны на расстоянии 15 морских миль.



Ужавский маяк занесён в список охраняемых государством памятников культуры. Он находится на расстоянии около 20 километров к югу от Вентспилса, на одной из трёх высоких лесистых дюн – дюне Тенирока, высота которой составляет 28 метров. Издалека эта дюна напоминала печь, поэтому в 19-м веке Ужавский маяк назывался Bakofen (нем. "печь").

Первое упоминание об Ужаве в исторических источниках датируется 1230 годом. А уже в 17–18 вв. появились сведения о расположенном здесь навигационном огне в виде костра, разведённого на каменной кладке, который служил ориентиром судам, заходящим в Вентспилсский порт.

Foto: Kaspars Krafts/F64

Работы по строительству башни первого Ужавского маяка были завершены в 1879 году. Помимо этого, также был построен причал для доставки строительных материалов. Ужавский маяк представлял собой кирпичную башню, соединённую с одноэтажным жилым домом для смотрителей маяка. Наверху башни размещалась световая камера с маячным фонарём. 10 сентября 1879 года Ужавский маяк начал подавать световые сигналы при помощи оптического устройства. В 1910 году к маяку пристроили шпунтовую стену с досками шириной 7–8 сантиметров, а спереди соорудили каменную насыпь, поскольку из-за пологого побережья морские волны размыли подножие дюны. Во время Первой мировой войны Ужавский маяк сильно пострадал. Нетронутым осталось лишь восьмиугольное основание башни, на котором 21 февраля 1925 года была достроена башня нового Ужавского маяка. По внешнему виду новая башня полностью повторяла прежнюю.

В маячной башне четыре этажа, она оштукатурена, побелена и соединена с жилым корпусом. В 50-е годы 20-го века высота башни достигала 19,4 метра. Внутри башни, обвивая центральную колонну, ведёт наверх металлическая винтовая лестница. В верхней части маяка находятся балкон с металлическими перилами и состоящая из металлоконструкций световая камера (её диаметр – 3 метра – равен диаметру маяка).

Акменьрагсский маяк

Построен в 1864, 1868 или 1889 году, отреставрирован в 1957 году.

Высота башни – 38 м.

Высота над уровнем моря – 38 м.

Огни маяка видны на расстоянии 18 морских миль.



До маяка, который находится примерно в 80 километрах от Вентспилса, можно добраться со стороны Зиемупе. Маяк – главное украшение мыса Акменьрагс, поскольку с башни открывается волшебный вид на море и окрестные леса.

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Акменьрагсский маяк построен в 1868 году. Материалы для его строительства доставлялись по морю из Лиепаи, у мыса Акменьрагс они погружались на плавучие понтоны и переправлялись к мосткам в море. Башню маяка обновили в 1921 году. Башня вместе со световой камерой достигает 38 метров.