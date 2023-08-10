С 11 по 13 августа в Тервете пройдет традиционный Праздник Земгалов

В предстоящие выходные, с 11 по 13 августа, в Тервете уже в 20-й раз подряд пройдет Праздник Земгалов. Тема мероприятия в этом году — "Земгале — историческая земля латышей".

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В пятницу, 11 августа, в здании информационного центра Терветского природного парка LVM на конференции "Земгале — историческая земля латышей" будут представлены шесть научных докладов об истории Земгале и земгальцев от ведущих исследователей истории этой области.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 августа, мероприятия продолжатся во дворе деревянного замка Тервете с демонстрациями мастерства ремесленников и турнирами по стрельбе из лука. Во время праздника можно будет ознакомиться с древним образом жизни земгальцев — посмотреть на одежду, украшения и оружие.

Во время праздника пройдут турниры балтийских народов и рыцарей ливонского ордена, а в воскресенье днем состоится финальная битва "Нападение на деревянный замок".

В течение обоих дней дети смогут понаблюдать за животными из Кроличьего городка (в том числе за кроликами, козами, индейками, утками и т.д.).

В субботу ожидается базар ремесленников, где можно будет приобрести различные домашние вкусности и изделия.

Цена за вход в деревянный замок Тервете: взрослые — 7 евро; школьники и пенсионеры — 5 евро.

С более подробной информацией мероприятия можно ознакомиться здесь.