С 16 декабря в Этнографическом музее под открытым небом заработал Зимний сад света

Зимний сад света, который в предыдущие годы можно было увидеть в Ботаническом саду ЛУ, в этом году проходит в Латвийском этнографическом музее под открытым небом.

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В этом году латвийские художники по свету осветят музей под открытым небом беспрецедентными визуальными эффектами, а световые игры возродят наши латышские основные ценности – песни, басни, сказки и поверья, сделав это время солнцестояния особенным и незабываемым.



Этнографический музей под открытым небом приглашает посетителей насладиться этим новым приключением и увидеть музей в новом облике. Почти двухкилометровый пешеходный маршрут приглашает вас погрузиться в латышские традиции солнцестояния, отправиться в мир зимних чудес – пешеходная тропа будет доступна для всех.

"Зимнее время в этот раз особенно тревожно, потому что в Европе бушует война. Мы считаем, что в это время особенно важно помнить и обращать внимание на наши ценности, национальную идентичность и укреплять все латышское, поэтому мы решили провести в этом году Зимний сад света напрямую в сотрудничестве с латвийским Этнографическим музеем под открытым небом, " – говорит Марцис Гулбис, автор идеи и организатор мероприятия.



Зимний сад света в Латвийском этнографическом музее под открытым небом принимает посетителей с 16 декабря 2022 года каждый вечер (кроме 24 и 31 декабря) с 17.00 до 22.00 (последний вход в 21.00).

Цена билетов:

Дети до 12 лет, инвалиды (I группа) (при предъявлении документа на входе) – бесплатно

Для молодежи до 16 лет, пенсионеров и инвалидов II или III группы (при предъявлении документа на входе) – от 5 евро

Для взрослых – от 10 евро