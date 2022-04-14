С 16 по 18 апреля в Сигулде пройдет Фестиваль качелей

На Пасху, с 16 по 18 апреля, уже шестой год подряд в Сигулде пройдет единственный в Латвии Фестиваль качелей.

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Креативные, интерактивные качели, выставки и фильмы, объекты искусства в окружающей среде, традиционные Заячьи бега на открытии фестиваля, подвижная игра IzCilpo Siguldu! и множество других замечательных сюрпризов ожидаются на фестивале в самом сердце Сигулды.

Во время Фестиваля качелей в течение двух дней на Сигулдской праздничной площади будет работать Пасхальный базар. В субботу, 16 апреля, посетители смогут купить угощения к праздничному столу, а в воскресенье, 17 апреля, появится возможность купить полезные вещи, созданные традиционными ремесленниками для дома и подарков, а также самому стать таким традиционным мастером, посетив Пасхальные творческие мастерские.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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