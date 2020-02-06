С 2021 года электронная виза будет действовать по всей России. И стала известна ее стоимость

В прошлом году российские власти значительно упростили процесс получения туристических виз для въезда на территорию Калининградской области и в Санкт-Петербург для граждан 53 государств. Как рассказал газете "Коммерсант" заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов, с 2021 года действие визы распространят на всю Россию, но она станет платной.

"К настоящему времени оформлено более 94 тыс. электронных виз для въезда на территорию Калининградской области и более 105 тыс.— в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Около 80% из них было использовано. Эксперимент хорошо себя зарекомендовал", — отметил Иванов.

Высокопоставленный российский дипломат сообщил, что с 1 января 2021 года будет введена единая электронная виза для краткосрочных поездок (до 16 дней). Она будет действительна для перемещения между всеми субъектами Российской Федерации, пишет портал rus.delfi.ee.

"До упомянутого срока какие-либо изменения порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ по электронным визам не планируются", — добавил он.

"При этом имеется общее понимание, что с 2021 года за выдачу единой электронной визы будут взиматься сборы в размере до $50, которые целиком будут доходом государственного бюджета".