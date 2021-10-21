Принимая во внимание чрезвычайное положение в стране и принятые правительством ограничения по сокращению распространения Covid-19, с 21 октября для посетителей закрыты Лигатненские природные тропы, природные центры в Слитере, Кемери, Разне и Салацгриве, а также информационный центр в Кемерском национальном парке.

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Другие природные тропы, смотровые вышки, мосты и платформы, находящиеся под управлением Управления охраны природы (DAP), пока свою работу продолжат. Данные со счетчиков, установленных на природных тропах, говорят о том, что наибольшая нагрузка на природные объекты приходится на выходные дни и вечера на рабочей неделе. Наиболее оживленными маршрутами при этом являются Национальный парк Кемери, Гауйский национальный парк и Природный парк "Излучины Даугавы".

Управление охраны природы рекомендует всем желающим провести время на природе выбирать менее известные тропы и избегать скоплений людей. Для того, чтобы выбрать подходящий для себя природный объект, а также узнать всю актуальную информацию об ограничениях на разных объектах, можно воспользоваться мобильным приложением Dabas tūrisms или прочитать на сайте Управления охраны природы.

Мобильное приложение содержит более 500 объектов природного туризма в Латвии, включая природные тропы, смотровые вышки, охраняемые территории, веломаршруты и т.д. Содержимое приложения разделено на 10 различных категорий, что позволяет легко выбрать наиболее подходящий способ путешествовать на природе.

В свою очередь, про жизнь жителей природных троп Лигатне можно прочитать на сайте парка, там же есть видео и фотографии животных.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.